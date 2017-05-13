愛書人照過來！誠品設計節登場！站前店「免費交換好書」

誠品站前店即起推出期間限定的「靈感書櫃」，歡迎大家免費交換100本精選設計書。（誠品提供）

機捷商機持續延燒，誠品站前店、捷運店也瞄準商務旅客改裝新登場。其中，站前店主打「設計魂」，即日起於東廣場推出期間限定的「靈感書櫃」，100本精選設計類書籍，歡迎大家帶著讀過的設計書免費交換靈感，此外也邀請「邊緣工事」進駐舉辦「設計市集」，展售各種獨具一格的設計品。

態度就是一切！設計，其實是一種生活與思考方式。誠品首度攜手台港陸舉辦2017【誠品設計節】，盼呈現三地原創設計豐厚的文化底蘊。5首波推出「原創品牌推薦展」及「設計閱讀100選」主題書展。5/13、5/21則邀請詹偉雄、李惠貞、劉小康、胡佑宗四位專家的免費美學講座，探究亞洲設計趨勢大未來。

誠品設計節今年首度擴大為台港陸三地聯合舉辦，共同呈獻4場主題展及6場系列免費講座。5/13、5/21將於信義店六樓視聽室舉辦講座，邀請詹偉雄、李惠貞、劉小康、胡佑宗等設計名家對話分享不同面向的設計哲思。

5/25起，「國際得獎商品展」將於信義店三樓forum登場。精選獲頒德國紅點設計獎、iF產品設計獎、日本Good Design Award、美國IDEA、台灣精品獎等國際設計大獎之優秀得獎作品共同參展，發掘隱藏在生活細節中的好設計。

6/07至6/26還有歷年來最大規模「理想的文具」主題展於信義店六樓展演廳盛大開幕。匯聚萬件經典文具、百款歐美日獨家新品、五大品牌限定店，及百位職人與文具之間的私密小故事。

(中時電子報)