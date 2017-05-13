懷念台歌仔戲巨星「璀璨明霞-小明明紀念特展」

「璀璨明霞—2017小明明（巫明霞）紀念特展」。施易男懷念母親小明明。（國立傳統藝術中心提供）

著名歌仔戲演員小明明（巫明霞）為縱橫舞臺、電視與電影的三棲歌仔戲紅星，享譽臺灣並風靡東南亞。民國106年1月小明明因意外離世，為了紀念這位在電影歌仔戲及電視歌仔戲的歷史上皆佔有相當重要地位的歌仔戲前輩。

國立傳統藝術中心特於5月11日至7月25日在臺灣戲曲中心台灣音樂館B1展示室辦理「璀璨明霞—2017小明明（巫明霞）紀念特展」，並於5-6月份規劃辦理8場周邊活動，今日由小明明一雙兒女親自為展覽揭幕，並有洪明雪、郭美珠及廖秋等多位歌仔戲界前輩齊聚一堂。

「璀璨明霞—2017小明明（巫明霞）紀念特展」。施易男懷念母親小明明。（國立傳統藝術中心提供）

小明明公子施易男就讀佛光大學藝術研究所時，論文即以母親之代表性劇目研究為題，指導教授林谷芳今天也以施易男之師長及小明明戲迷的雙重身份出席活動，讚許小明明是當年轉折的時代中，因為具有秀逸人格而成為使傳統戲劇不致消失、如燈塔般重要藝人。施易男也哽咽地表達對母親的愛與思念：「人家說，藝術是不會消失的，對我而言，還有愛，也是不會消失的。」

本特展由國立政治大學蔡欣欣教授擔任策展人，蔡教授長期研究傳統戲曲，在她的策劃下以「內臺戲班的成長歲月」、「揚名國際．扎根臺灣」、「電視螢幕明星與製作人」、「生旦雙全的電影明星」、「投入教學傳承歌仔戲」與「相顧相親的天倫之情」等六個展區。

特展並運用小明明本人所珍藏，且深具歷史和文化意義的台數表、劇照、劇本、海報、歌仔戲戲服及道具等文物，再現小明明在劇藝舞台上的身影，以及她精彩輝煌的一生。

除展覽之外，主辦單位亦規劃了一系列周邊活動，透過歌仔戲演出、電影播放及座談會的方式，從不同面向呈現小明明的多元成就，分別於5、6月在臺灣音樂館視聽室舉行。「明霞歌劇團」歌仔戲研習班將帶來小明明的經典戲齣《王老虎搶親》。

「馨香憶母感師恩」座談會，則邀請小明明的公子，亦是影視紅星施易男先生在母親節前夕懷念親愛的母親。「縱橫電視的好伙伴」座談會則由王金櫻、小咪、呂福祿等演員親自與民眾進行分享。

多才多藝的小明明，不僅是內臺歌仔戲的優秀名伶，還是電影與電視連續劇的出色演員、傑出的製作人，以及認真的薪傳老師。她出入在「大／小銀幕」之間，橫跨傳統歌仔戲與現代影劇，尤其將影視戲劇的觀念與美學，反哺於歌仔戲藝術上，堅持傳統外亦致力創新。

小明明為台灣歌仔戲與大眾表演藝術所烙印的精彩劇藝光影與薪傳教學精神，將永遠地為我們所緬懷與感念。藉此展覽與系列活動，讓我們一起追憶這位開創舞臺、電視與電影等輝煌版圖的璀璨明星。

「璀璨明霞—2017小明明（巫明霞）紀念特展」與會來賓合影。（國立傳統藝術中心提供）

「璀璨明霞—2017小明明（巫明霞）紀念特展」

展期：5月11日至7月25日

地點：台灣戲曲中心 台灣音樂館B1

(中時電子報)