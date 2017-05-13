作弊？英高材生考試前偷吃「聰明藥」

近年英國許多名校像是劍橋、牛津等大學生為了應付學業，服用一些令精神更集中的藥物俗稱「聰明藥」。不少學者擔心這些藥物的潛在風險，也有人指出僅部分學生買得起藥物，會為社會帶來更多不公平，更引發另類「作弊」之嫌。

據了解，這些「聰明藥」（Smart drugs）通常用以治療專注不足、過度活躍症（ADHD）與渴睡症（Narcolepsy）病患為主，常見藥品有「莫達非尼」（Modafinil）、「利他能」（Ritalin）、「阿德拉」（Adderall），這些藥物可讓人改善注意力、記憶力，所以有名校學生為了讓自己讀書效率更高，考取好成績，會在考試前食用這些聰明藥。而這些訂貨的英國學生，主要來自牛津大學、劍橋大學、倫敦國王學院、倫敦政治經濟學院。

據衛報報導，數名學生透露，曾有假裝出現ADHD症狀而成功說服醫生處方聰明藥的經驗。據劍橋大學學生報Cherwell調查，662個受訪的學生中，有15.6%學生曾服食這些聰明藥。在考試季節，甚至這些藥運往英國的貨量是平日的一倍。

有鑑於歪風盛行，最近牛津大學的學生會已開始舉辦座談或教育大學生有關聰明藥的知識。

英國鄧迪大學（University of Dundee）神經科學主任黑爾斯（Tim Hales）也呼籲學生短期內，這些藥物可能不會構成傷害，但我們不知道這些藥物的潛在累積影響，同時服食其他藥物、酒精、娛樂用藥物的時候可能會有副作用產生。他強調學校應為大學生提供更多有關藥物風險的教育，訂下各種政策例如驗藥測試，遏止這股歪風。

(中時電子報)