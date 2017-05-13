5月13日各報頭版要聞

重點要聞

重點要聞

●兩岸冰封 海基會零功能

蔡政府上台即將滿周年，這一年來兩岸關係冰封，海基會被送入冷凍庫，其三大功能：協商、交流、服務。協商停擺、交流中斷，服務有一搭沒一搭；與海協會相互指責，反倒成為最新功能。

●砍殺小燈泡23刀 凶嫌免死判無期

發生在去年3月的內湖女童「小燈泡」案，士林地院昨依成年人故意對兒童犯殺人罪，判決凶嫌王景玉無期徒刑，褫奪公權終身。合議庭表示，王犯案手法凶殘，再犯可能性高，但因患有思覺失調症，加上《兩公約》是國內法，拘束法官無法判處死刑，只能判法定最高刑度，以昭炯戒。

●勞退欠繳 中市環保局最大尾

勞退舊制準備金欠繳，公部門帶頭違規！截至今年4月底，雖已有9成單位足額提撥勞退準備金，但仍有多達9500多家準備金不足，其中更有高達686家公部門帶頭違規，其中規模最大，員工數為500人以上的違規單位為台中市環保局。

重點要聞

●3公約護身 殺小燈泡竟逃死

震撼全國的3歲女童「小燈泡」遭當街剁殺、身首異處一案，昨士林地院認定，兇手王姓男子罹患思覺失調症，自認是堯帝「殺人後會有四川嬪妃來找我，完成傳宗接代」，為滿足此私慾，雖明知殺人違法，去年3月仍於北市內湖街頭殘忍殺童，引爆民眾恐慌，且行兇時辨識能力正常，犯後不見悔意，所犯屬可處極刑「情節最重大之罪」，但依《兩公約》及《身心障礙者權利公約》規定，不得對精障者判死，因此依殺人罪判王男無期徒刑。

●中國打壓 世衛：不邀台灣參加WHA

台灣確定無法參與今年世界衛生大會（WHA）。美聯社報導，世界衛生組織（WHO）主管WHA會務處長阿姆斯壯（Tim Armstrong）表示，沒有計劃邀請台灣參加今年的WHA，這是2009年來首度不邀台灣。立委痛批中國蠻橫無理打壓，我政府更表達遺憾與不滿。總統蔡英文說，台灣是全球衛生體系一環，不應因眾所周知的政治考量而被排除在外。外交部對WHO屈從特定會員的政治利益深感失望。衛福部長陳時中說，仍會赴日內瓦表達台灣立場。

●淚別奕含 父母丈夫首現身

才女作家林奕含上月27日自縊身亡，得年26歲，家屬昨天上午11時在台北巿第二殯儀館舉行告別式，林奕含的父母、哥哥和丈夫首度露面，家屬難過低調，僅讓約30名親友和書迷送她最後一程，外界指摘誘姦的國文補教名師陳星並未露面。林奕含遺體火化後，骨灰由家人帶回台南老家；林父哀慟逾恆，他在高鐵板橋站上車前7度鞠躬向媒體哽咽道謝：「知道這幾天都很累，很謝謝大家的關心！」場面讓人鼻酸。

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●小燈泡凶手因兩公約 判處無期徒刑免死

小燈泡命案昨宣判，法官雖批評凶手王姓男子「極為殘暴、駭人，對被害人家庭和治安影響甚鉅」，但因王罹患思覺失調症，只得「摒除個人情緒」，依「聯合國兩公約」免死，判處王無期徒刑。

●7月16日前 大陸開放美牛進口

中、美雙方昨同步公布美、中兩國就十項貿易領域達成共識的「早期收穫」清單，其中包括中國大陸將對美國信用評等機構和信用卡公司開放國內市場，並恢復進口美國牛肉，被視為朝重塑雙邊貿易關係跨出第一步。

●炒了FBI局長 川普威脅柯米：別爆我料

美國總統川普十二日在推特上發文，威脅被他免職的聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米別向媒體爆他的料；至於他自己推翻白宮幕僚關於「柯米為何被免職」的說詞一事，他則推稱幕僚不可能精確傳達他的意思，並揚言要取消白宮所有記者會。

重點要聞

●狠殺小燈泡 凶手逃死

「小燈泡」命案昨宣判，士林地院指凶手王景玉殺害三歲女童，手段殘忍，屬「情節最重大之罪」，且迄今未見悔意，但王男罹患思覺失調症，依兩公約及「身心障礙者權利公約」，不得對精神病患科處死刑，只能判無期徒刑，褫奪公權終身。

●郭總統? 林百里不看好

近來國民黨內部出現推舉鴻海董事長郭台銘出馬角逐下任總統的聲浪，但廣達董事長林百里昨在法說會上意有所指說，「不想指名道姓誰由商轉政」，「但若要管一個國家，柴米油鹽很麻煩，跟管企業是兩回事」；他還說，企業領導文化是獲利導向、一人決定，國家以每個人幸福為目的，題材不一樣。

●共諜案頻傳 南北又起訴5人

台灣頻傳共諜案，檢方近期接連起訴兩起共諜案。曾任前副總統呂秀蓮隨扈的前特勤中心少校王鴻儒，退伍後轉赴中國經商並淪為共諜，返台協助中國發展組織，桃園地檢署昨依違反國家安全法將他起訴。高雄地檢署近日也偵結一起共諜案，將幫中國情蒐單位引介退役軍人充當共諜的凃姓商人，以及王姓、侯姓、陳姓退役士官等四嫌，依違反國家安全法起訴。

(中時電子報)