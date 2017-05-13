揭直播界黑暗面 雪碧：陷阱多到恐被賣掉

雪碧在臉書上揭露直播暗藏許多陷阱。(圖/真雪碧 無雙 臉書)

E奶辣模雪碧，由於行事作風大膽，加上常在臉書分享火辣身材照，被網友冠上「台灣情色教主」封號，不過她昨晚則揭露「直播」不為人知的黑暗面，還呼籲未來想要踏入該圈子的人，合約內容一定要再三確認，不要被賣了都不知道。

雪碧臉書全文。(圖/真雪碧 無雙 臉書)

雪碧表示直播雖然好賺，但許多畫大餅玩數字遊戲的直播平台經紀公司，也陸續出來耍手段騙財，尤其是合約內容更是暗藏陷阱，例如簽上「獨家」可能無法配合其他家直播、「全球不全球」可能連國外都無法發展、直播「主播約」跟「藝人約」還是有所差異，因此呼籲簽約得睜大眼睛，但不諱言沒有合約是好的，尤其只對甲方有利，違約條款罰金都要看，很多字都有陷阱跟模糊地帶，精明如她都曾受騙上當。

此外她舉出許多姐妹活生生的例子，被公司不斷壓榨情況下，縱使一個月要死要活直播60~70個小時，但最後抽成時僅剩一成，搞到最後人生只剩跟手機對話的時間，完全沒有個人隱私生活，但令人詫異的竟都是「朋友的朋友」介紹，讓她大嘆這才是最恐怖，不過大膽揭露直播界黑暗面，讓她擔憂將被經紀公司封殺。

(中時電子報)