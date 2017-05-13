等媒體出去可自由交談？黃暐瀚狠酸小英

總統蔡英文12日在總統府接見高爾夫球名將涂阿玉及夫婿陳碧宗。(中央社)

總統蔡英文繼日前說出「我聽到了以後，就不用再繼續那樣大聲了」引起爭議，昨日接見高爾夫球名將涂阿玉時，又表示「等他們（媒體）出去，我們就可以自由交談」。對此，黃暐瀚表示「您有甚麼話，不能自由說？」、「您究竟有甚麼委屈？有甚麼話不能說？」

蔡英文日前談及上任以來抗議不斷，脫口回說，「我的意思是，有事情就大聲講，但是我聽到了以後，就不用再繼續那樣大聲了」，引發爭議，府方還為此發文澄清媒體報導。昨日接見接見高爾夫球名將涂阿玉時，談話格外小心，但仍脫口「等他們（媒體）出去，我們就可以自由交談」，再度引起熱議。

對此，黃暐瀚在《東網》評論中表示，「請問總統，您有甚麼話，不能自由說？」黃暐瀚說蔡英文身為三軍統帥，全民總統，「台灣有689萬人，把珍貴無比的選票給了您。您有權、有勢、有錢、有能，您是台灣最高的領導人，黨政軍全給您一把抓了，連立法院都是民進黨立委實質過半，您還有甚麼話不能說？不敢說？」

黃暐瀚表示，蔡英文視媒體為「洪水猛獸」，是會抓住失言痛打一番的惡人，所以提醒自己（或許幕僚耳提面命），在媒體前不能暢所欲言，不能自由交談，還要這樣刻意的酸溜溜告訴涂阿玉：「等他們(媒體)離開，我們就可以自由交談了」。黃暐瀚不禁質疑蔡英文是有多不自由？

黃暐瀚指出，比起因為一例一休，工作混亂的勞工們；因為年金改革，擔心晚年生活受衝擊的長輩們；想給孩子健康食物，卻擔心日本核食進口的媽媽們；還有在前線戍守，卻越來越不知為何而戰的軍人們，蔡英文究竟有甚麼委屈？有甚麼話不能說？

黃暐瀚說，台灣人給了蔡英文所有的權力，也請蔡英文回報台灣人更好更富更有尊嚴的生活，好嗎？「加油，好嗎？別再抱怨，別再碎碎唸了。」

網友表示「她這樣就碎碎唸了，突然覺得馬英九抗壓性很強」、「因為沒有 #讀稿機，所以不知道自己在說什麼」、「其實意思跟閉嘴沒什麼兩樣」、「罵別人就大聲罵 罵她就大聲一次就好了 不習慣媒體盯梢 可以滾下台」、「要嘛就神隱，搞得好像林全才是總統！一出現就一直打自己臉！」、「只是漏出她真正本來的面目而已」、「總統加油好嗎，別再碎碎念了」、「要做最會溝通的政府！但...不包括跟記者溝通喔！(誤)」。

另外也有網友表示「總統加油好嗎，別再碎碎念了」、「桌子已經被拍爛了⋯」、「完全是，歡喜做`嘸甘願受的概念嘛！」、「媒體對於蔡政府來說就等同於杜月笙的角色，需要的時候用，不需要的時候就一腳踢開。」、「這無能的政黨骨子裡是鄙視媒體及人民」、「嗯，加油，好嗎？」、「也許媒體就是蔡英文心中的那塊大石頭,搬開就舒服了」。

(中時電子報)