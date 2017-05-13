各方看好郭台銘選總統 林百里有「異」見
藍綠只顧惡鬥不顧民生，民眾卻得承受經濟衰退、薪資不漲物價漲的各種苦果。加上川普效應，坊間開始有鴻海董事長郭台銘最適合當總統的聲音，也成為國民黨主席選舉的熱門話題。不過在各方力拱聲浪中，廣達董事長林百里卻有「異」見。
「企業家有夢能實現夢想最好，但若要管一個國家，柴米油鹽很麻煩，跟管企業是兩回事」；廣達12日舉行法說會，林百里面對媒體詢問郭董選總統看法時這樣說。
林百里直言，「公司以獲利為目的，國家以每個人要幸福為目的，題材不一樣」，他說，國家要朝同一個方向往前走，有人贊同，但也會有人不高興、不喜歡，這些都要一起面對，才能讓國家進步。
法國總統由39歲的中間派馬克宏（Emmanuel Macron)勝出，林百里認為台灣不能只羨慕別國，畢竟每個國家民主程度不同；像法國這樣左派右派、極左派極右派都有的多元環境中，誕生了一位中間派總統，這顯示法國的民主很成熟，法國人有很成熟的思想，需經過很多磨練，才能這麼進步。
(中時電子報)
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