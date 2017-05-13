邱議瑩為高雄前瞻軌道諷藍委 網評：輕軌已在養蚊子

圖為高雄輕軌。（捷運局提供）

民進黨立委邱議瑩。（本報資料照，姚志平攝）

日前立法院續審「前瞻基礎建設條例」草案，民進黨立委邱議瑩表示經濟委員會宣布休息協商，問國民黨「前瞻基礎建設哪一條不重要？」王育敏說「不要高雄捷運黃線！不要新竹環線輕軌！」邱質疑藍委「看高雄人無點嗎？」但網友認為「既然是要推鐵路地下化，為何又要在道路上用輕軌」還有網友反應「輕軌已經在養蚊子囉！連上下班時間都只有兩三隻小貓在搭！」阻礙交通。

高雄市此次爭取的前瞻基礎建設計畫，總額合計達1,823億元，占全國前瞻基礎建設計畫8,800億元的20.72％左右，可說是大贏家。其中包含軌道計畫納入經過人口密集區的第三條捷運黃線，以及提供北高雄發展基礎的岡山路竹延伸線共1,758億元。

續審前瞻時，藍綠依舊爆發衝突，邱議瑩表示「高雄人孰可忍？孰不可忍？」經濟委員會宣布休息協商，問國民黨：「不然，請你們說說看，前瞻基礎建設哪一條不重要？」王育敏委員公開點名：「不要高雄捷運黃線！不要新竹環線輕軌！」邱議瑩則點名同為國民黨的黃昭順委員、陳宜民委員要不要踹共？說你們也不要高雄捷運黃線，並質疑是「看高雄人無點嗎？」、「看不起新竹人嗎？」

但網友認為「前瞻帶給百姓什麼好處可說說看嗎？還是對妳們民進黨有益處」、「我是最綠的，但其實連環狀輕軌二期 ，我都覺得不適合蓋 ，謝市長好容易將鐵路地下化了，才減了十幾個平交道 ，花媽搞個環狀卻又跑出了幾十個平交道出來，花花大腦把目前想蓋捷運的路線，每五分鐘發一班免錢的公車試乘半年，市府動員最大的力氣去推廣，如果反應不錯再去推 捷運，否則萬一每班裡就那小貓兩三隻 ，欠錢不是不用還的委員」、「輕軌已經在養蚊子囉！連上下班時間都只有兩三隻小貓在搭！」、「重點是阻礙交通！」

另有網友表示「妳們規劃的捷運路線都沒到林園耶，紅、橘線都只到大寮小港就止步了說 ，之前都說沒有錢，現在有前瞻預算結果又沒林園。妳們要不要給個說法？」、「可不可以先把公車區域網弄好，每次等個公車都比久的，我僅一點疑問，既然是要推鐵路地下化，為何又要在道路上用輕軌」、「高雄輕軌沒人坐又阻礙交通 為何不多買雙層巴士跑輕軌的路線？」、「我家住高雄市區離高雄捷運站很近，我沒有搭捷運的習慣，我家人也和我一樣，我和家人騎機車較方便，高雄市真的不需要輕軌」、「晚上7:25左右經過一心路凱旋路口等紅燈時巧遇輕軌，幾節車箱一共坐了~7-8位乘客，菊市府借巨款繼續要蓋錢沾軌道。」、「建設是必要的，但是做過完善的評估嗎？有確認高雄目前最需要的是輕軌嗎？經費這麼高的花費花多少時間討論了？」

(中時電子報)