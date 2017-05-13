昆凌上工忙護胎 手捧7月肚孕味濃

昆凌近日挺肚為電影配音，她工作之餘，雙手不時捧著7月孕肚。（圖／取材自南都娛樂週刊微博）

歌壇天王周杰倫與昆凌婚後生下愛女「小周周」（Hathaway），夫妻倆緊接著在今年情人節宣布懷第二胎，將迎接男寶寶，湊得「好」字，而懷孕近7個月的昆凌近日挺肚為電影配音，她工作之餘，雙手不時捧著孕肚，昆凌下意識保護胎兒舉動，散發滿滿母愛。

昆凌孕期步入中後期，日前她的孕肚照才終於曝光，昆凌除了近7個月的孕肚明顯，渾身散發濃濃孕味外，四肢依舊纖細，而近日她頂著素顏上工，為電影配音，昆凌錄音時不時手捧孕肚護胎，散發滿滿母愛，而在另一張照片中，昆凌一手插腰、一手開心比「耶」拍照，模樣俏皮活潑，相當搶鏡。

(中時電子報)