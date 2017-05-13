小英敢說「別再大聲」 黃創夏：國民黨的錯
總統蔡英文日前出席活動時，提到「有人說，我執政為什麼街上那麼多人、聲音那麼大，我的意思是說，你有事情就大聲講嘛，但是，我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了。」引起各界討論，資深媒體人黃創夏認為，其實小英的真心話是，「朕知道了，少囉嗦！」而她敢如此，和國民黨脫不了關係。
黃創夏今（13）日於《東網》專欄指出，外界好奇，蔡英文上台快一年來，施政繳不出像樣的成績單，民調又直直落，為什麼還敢這麼傲慢？他表示那是因為小英根本不覺得自己失言，且透露出「不然你們要怎樣？」的內心想法。
在黃創夏看來，蔡英文能這樣有恃無恐，也正是國民黨對不起台灣人民的地方，因為藍營除了高層有問題外，黨員們也缺乏公益良知，仍未意識到黨內需要改變。
「看看國民黨魁之爭的那些所謂領先群人物，許多人都知國民黨之死已在倒數。」黃創夏直言，正是由於藍營如此不濟，才讓蔡英文和民進黨就算再怎麼執政不力都不用擔心，因為綠營可能覺得根本找不到對手。
(中時電子報)
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