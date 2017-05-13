NBA》埋葬對手！塞爾提克全黑衫進客場
率先取得3勝2敗聽牌的塞爾提克，13日抵達華盛頓客場準備迎戰巫師時，全隊刻意穿著全黑服飾進入球場，意圖提前在第6戰解決對手晉級，只是能否出現效果還不一定，畢竟這個系列戰前5戰全由主場球隊贏球。
塞爾提克會這樣做，也算「有樣學樣」，因為巫師曾在今年1月25日主場出賽時，刻意全隊穿上黑色服飾進入球場，那場比賽最後巫師123比108擊敗塞爾提克，如今塞爾提克擺明「模仿」，也代表他們很想提前結束這個系列戰的決心。
塞爾提克主將「小刺客」艾塞亞湯瑪斯清楚表達他的想法，「這是非常重要的一戰，我們想在今晚結束這個系列戰，在過去兩戰時，雙方都打出20分以上的進攻高潮，所以我們會打出進攻延續性，且減少失誤。」
(中時電子報)
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