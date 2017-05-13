紋面、戴獸牙項鍊　一窺太魯閣族戰士的現代生活

太魯閣族紋面戰士彼得洛與妻薛國芳，在「葛都桑音樂工作室」為遊客講解歷史。（圖／李念庭攝）

頸上佩戴親自獵取的野獸骨牙、耳垂穿過長如筷子的耳棒、身著綴有菱形織紋的傳統服飾，他是台灣現代社會中，少數紋面的太魯閣族戰士彼得洛•烏嘎。為尋回太魯閣族的歷史記憶，彼得洛與妻子薛國芳，耗費17年採集民謠，並成立「葛都桑音樂工作室」，以古調吟唱、歷史講解及狩獵教學等方式，重現這幾乎被時代遺忘的文化之美。

彼得洛成長經歷特殊，目前他仍過著與自然共存的簡樸生活。圖為彼得洛翻查陷阱。（圖／李念庭攝）

●深山長大 族語比國語強

不同於在歷史紛擾中，多被同化的太魯閣族，彼得洛5歲喪父後，就隨老獵人在山林生活，成為名副其實的太魯閣族戰士，頸上一對對野獸骨牙，正是其昔日戰績。他沒有接受主流教育，在山林打滾多年，不管語言或文化層面，都與學校制度存在懸殊差異，小學三年級就放棄升學、自動畢業。但也因如此，彼得洛習得完整的獵人教育，他崇敬自然、敬仰祖靈，個人簡介是「我的文化就是生活，生活就是我的文化」。

退伍後，彼得洛在新店擔任泳池救生員時，結識了擁有音樂背景的薛國芳。談及相識過程，薛國芳說，最深的印象就是「他非常寡言」，一整天下來，只會重複一句話，而這句話，可能是他前晚構思許久而成，即便僅是「我昨晚夢到…」的閒談類語句。過些時日，薛國芳才理解彼得洛鮮少開口原因，一是他精通太魯閣族語，卻拙於以國語溝通；二是在山林教育中，「安靜」的獵手才能接近獵物，她笑說，「了解他的背景後，才發現原來我撿了個國寶」！

●傳唱古調 發揚紋面文化

彼得洛婚後兩年，因繼父過世，決心落葉歸根，返回太魯閣族的原居地花蓮，並在一次因緣際會下，與妻展開長達17年的民謠採集、比對過程，透過部落耆老的口述歷史，完整記錄古調旋律，之後添入族語及現代樂器，改編成現今大眾較能接受的樂曲。在沒有任何經費援助下，彼得洛夫婦於古調改編上，繳出了亮眼成績，工作室出版的專輯《太魯閣傳說》曾獲新聞局提名，赴法國坎城參加國際唱片展，〈美麗的故鄉太魯閣〉則在第26屆傳藝金曲獎，拿下最佳創作，將台灣原民文化發揚國內外。

對彼得洛而言，採集、改編古調不只是工作，而是責任，他深愛太魯閣族文化，2007年更將祖先圖騰，以現代方式刺於前額、下顎處，發揚紋面意涵，成為日本禁止刺墨令以來，首位恢復紋面傳統的原住民戰士。彼得洛說，在過去，出草成功的獵人才能紋面，但隨著時代更迭，制度也跟著改變，現在只要獵取過3頭山豬公，便有資格紋面。至於會後悔嗎？他毫不遲疑說，「不會啊！怎麼會後悔」？

葛都桑工作室提供狩獵體驗，看彼得洛示範射箭，彷彿走進了過去時空。（圖／李念庭攝）

彼得洛製作許多太魯閣族傳統樂器，包括口簧琴、獵首笛、木琴等。（圖／李念庭攝）

如今，隨著部落耆老凋零，採集古調作業走進尾聲，傳承文化這份重責大任，漸從「保存」導向「觀光」，葛都桑音樂工作室有吟唱表演、傳統樂器製作、人文解說導覽及狩獵體驗等服務。走進工作室，彷彿落入一個世紀前的時空中，聽太魯閣紋面戰士以口簧琴訴情意，或用獵首笛吹奏招魂祭曲，也可從他舉起獵弓，射出催命利箭的俐落身影，遙想百年前，太魯閣族獵手在叢林中的生存戰役。

葛都桑工作室沒有華美裝潢，佈置簡單隨興。（圖／截自彼得洛臉書）

彼得洛夫婦生活勤儉質樸，屋舍多以維持土地原貌為前提建設。（圖／李念庭攝）

●擁抱自然 謹守祖訓生活

不管都市霓虹多絢爛、大廈蓋到什麼新高度、社會價值觀有何巨變，紋面太魯閣族勇士彼得洛與妻，依然在花蓮秀城鄉山腳下，過著雙手環抱大地的簡樸生活，他謹守Gaya（太魯閣族語，意指規範）、崇敬自然，一切只取所需，錢對他而言，不是生命之必要。

文化工作者待遇並不優渥，若沒有相關單位贊助，哪能應付什麼都漲的年代，但談及經濟來源，彼得洛一派輕鬆說，「還好啊！有接一些旅行團、表演」，原民的率直樂天，盡顯無遺。至於未來研究、作品目標？薛國芳說，「會以原民被迫遷離家鄉，適應新環境的辛酸故事為主」，夫婦倆將用勤實步伐，以深鑿在地故事方式，繼續向世界傳唱東部紋面民族的文化點滴。

(中時電子報)