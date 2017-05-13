日職5隊哈王柏融 渡邊久信也來了

王柏融長打火力驚人，去年敲出29發全壘打。圖為他6日敲出3分炮，與隊友擊掌慶祝。(中央社)

(09:30更新內文)中職「四割男」王柏融，去年單季200安，敲出29轟、105打點，今年季前台日職棒交流賽，5打數4安打，還從強投則本昂大轟出2分彈，備受日本媒體矚目。最新消息是，日職西武獅資深總監兼編成部長渡邊久信，昨天已近距離觀看王柏融比賽。

桃猿昨晚在台南球場對戰統一獅，除了渡邊久信，也有大聯盟駐台球探到場緊叮王柏融一舉一動，但「柏融大王」3局上因自打球擊中右腳而退場，今天不確定能否出賽，還要看他的狀況。

西武獅很喜歡台灣棒球好手，除早期的「東方特快車」郭泰源，後來的許銘傑、張誌家，近期的李振昌，仍在陣中的郭俊麟和吳念庭。日媒先前點名，阪神、西武、軟銀、羅德和歐力士5隊，對王柏融有興趣。

阪神日前派營運部長、國際部球探來台觀察王柏融。中信兄弟球星彭政閔認為，王柏融有機會站穩日職一軍，他的打擊、守備都沒問題，相較下臂力有限。按中職規定，一軍必須滿3年才能旅外，王柏融最快明年球季結束才能離開。

(中時電子報)