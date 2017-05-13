日職5隊哈王柏融 渡邊久信也來了
(09:30更新內文)中職「四割男」王柏融，去年單季200安，敲出29轟、105打點，今年季前台日職棒交流賽，5打數4安打，還從強投則本昂大轟出2分彈，備受日本媒體矚目。最新消息是，日職西武獅資深總監兼編成部長渡邊久信，昨天已近距離觀看王柏融比賽。
桃猿昨晚在台南球場對戰統一獅，除了渡邊久信，也有大聯盟駐台球探到場緊叮王柏融一舉一動，但「柏融大王」3局上因自打球擊中右腳而退場，今天不確定能否出賽，還要看他的狀況。
西武獅很喜歡台灣棒球好手，除早期的「東方特快車」郭泰源，後來的許銘傑、張誌家，近期的李振昌，仍在陣中的郭俊麟和吳念庭。日媒先前點名，阪神、西武、軟銀、羅德和歐力士5隊，對王柏融有興趣。
阪神日前派營運部長、國際部球探來台觀察王柏融。中信兄弟球星彭政閔認為，王柏融有機會站穩日職一軍，他的打擊、守備都沒問題，相較下臂力有限。按中職規定，一軍必須滿3年才能旅外，王柏融最快明年球季結束才能離開。
(中時電子報)
關鍵字：王柏融
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。