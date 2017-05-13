NBA》「夜店登」再現！哈登淘汰後夜店狂歡

被馬刺用如此羞辱方式淘汰出局，哈登賽後跑去夜店發洩也屬正常。(美聯社資料照)

好不容易「乖」了一季的火箭「大鬍子」哈登，在火箭宣告淘汰後，馬上恢復原先本色，跟休士頓歌手崔佛斯史考特賽後跑去當地夜店狂歡，甚至還續攤去了脫衣舞俱樂部，擺明打算利用徹夜狂歡，發洩自己第6戰的低迷表現。

根據《TMZ》爆料，哈登與友人賽後直接前往夜店VIP包廂，一些球迷看到他，還在高喊「MVP」安撫他的情緒，但他看起來完全不受火箭淘汰影響，全程盡情狂歡，整晚也都沒睡的他，自然缺席了13日火箭的季末記者會。

有趣的是，曾跟柯勒卡戴珊交往的哈登，在夜店意外碰上卡戴珊家族小妹凱莉詹娜，她是跟一些NFL德州人球員一起前往，但以哈登過往歷史來看，應該不太可能再去沾惹卡戴珊家族的女生，畢竟上季他已吃盡苦頭。

其實哈登本季算是洗心革面，以往在球季期間，他很喜歡賽後跑去夜店狂歡，就算被狗仔隊跟拍也不在乎，可是本季他儘量減少跑趴次數，把時間大部分用在練球上面，本季打出年度MVP熱門身手並不意外。

況且12日賽後等同放假了，哈登想要如此狂歡放縱，也算情有可原，畢竟他在本季最後1場比賽的表現，真的太差勁了！

(中時電子報)