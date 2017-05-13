袁惟仁財務吃緊 陸元琪直播悶被狂叩討債
藝人陸元琪2016年11月與「小胖」袁惟仁結束14年婚姻，陸元琪恢復單身後，靠網購、上通告養家，一肩扛起照顧一對兒女責任，不過因袁惟仁財務狀況不佳，陸元琪每月都會接到銀行催討電話，有一回她直播時，還遭債主狂打家裡電話。
陸元琪恢復單身後，即將過首個母親節，根據《蘋果日報》報導，陸元琪打算與近80歲的媽媽共度佳節，儘管陸元琪與袁惟仁已離婚半年多，但因袁惟仁的戶口並未遷出陸元琪住處，陸元琪還接到催款的法院通知書，有一回銀行催討電話甚至在她直播時打來，但陸元琪不想接，網友都留言問：「電話在響，怎麼不接？」
當時陸元琪知道是銀行打來的電話，原本不想理會，但鈴聲響個不停，她接起後，電話另一頭果然是「找袁先生」，陸元琪無奈說：「你們都知道我跟他離婚了，他不住在這裡！」陸元琪也坦言最想跟前夫說：「你不要覺得我有收入，就忘記盡父親的責任」。
(中時電子報)
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