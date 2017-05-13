上戶彩傳婚變巨乳竟消風 網友悲喊「F奶去哪了」

上戶彩屢傳婚變傳聞，不僅神情憔悴，就連傲人胸圍都疑似下垂（圖／東網、on.cc）

日本女星上戶彩與老公屢傳婚變，讓她暴瘦到只剩皮包骨，近日為宣傳電影《晝顏》出席首映會，更被眼尖網友發現昔日傲人雙峰不在，此外更疑似縮水又下垂，讓網友大嘆不可置信，直呼「F奶去哪啦」。

上戶彩先前遭爆老公EXILE隊長HIRO婚姻出現裂痕，上節目時不僅全身爆瘦，鏡頭拉近更是一臉憔悴，嚇壞不少觀眾，昨天出席首映時，纖細美腿若隱若現，讓不少女性粉絲稱羨不已，不過懷孕期間接拍電視劇時，罩杯明顯升級，一度在網路掀起熱議，但此次上圍卻明顯平坦許多，更被網友質疑胸部開始下垂，對此許多粉絲上網留言護主，並且心疼上戶彩身形逐漸憔悴。

(中時電子報)