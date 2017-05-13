夏令營到花蓮！探索台灣體驗山海！

夏令營帶領孩子走出戶外認識大自然的千變萬化，給小朋友訓練生活自主的機會，透過團體生活培養積極人生態度。(圖/時報旅遊)

花蓮，又稱台灣的後山，這裡有山依伴、有海環繞、有港船歇，更有孩子的歡笑聲，來一趟花蓮，感受後山的美麗。(圖/時報旅遊)

每年暑假都在為孩子的假期生活煩惱當中嗎？時報夏令營帶領孩子走出戶外，認識大自然的千變萬化，在優質的教育環境開拓視野，增加學習樂趣，還會給小朋友訓練生活自主的機會，透過團體生活，學習友善互助，培養積極人生態度。

時報夏令營十多年來，每一個營隊都精心設計安排、環環相扣、動靜皆具，讓孩子可以依據喜好做選擇，享受充滿樂趣的暑假。而花蓮，又稱台灣的後山，這裡有山依伴、有海環繞、有港船歇，更有孩子的歡笑聲，來一趟花蓮，感受後山的美麗，與夥伴一同體驗大自然的饗宴，在大哥哥大姐姐的引領下，學習良好的生活習慣、培養堅持的目標態度，『玩中學，學中玩』，在體驗中學習，在學習中成長。

入住有機生態農場，農場內生態物種多元又豐富，枯葉蝶與豆娘在空中飛舞，水鳥與紅冠水雉在池中嬉戲玩耍，莫氏樹蛙哼著花蓮小調呱呱，農場擁有豐富的生態環境，精心設計的體驗活動，不僅可以享受大自然的田園風光，更可以認識山水構築的豐富生態。再和在地達人一起探索花蓮的客家文化，學擂茶作藍染，慢活鳳林。在好山好水的花蓮體驗小農生活，看看什麼是綠色金鑽？白色黃金？還有發掘小黃瓜神奇的秘密 !

教育學家告訴我們：「給他魚吃，不如教他怎麼釣魚」，對小孩成長環境的要求也是如此。讓他「在互動中學習，在體驗中成長」，提早感受世界的脈動，這樣的小孩不僅活的快樂，無形中也儲備了未來的競爭力。

(中時電子報)