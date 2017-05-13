嘉義一民宅疑炊事不慎釀火災 幸無人傷亡

嘉義縣水上鄉二重溝一處民宅今上午9點10左右竄出火舌。(高錦如攝)

消防人員獲報後，立即趕往現場撲滅。(高錦如攝)

嘉義縣水上鄉二重溝一處民宅今上午9點10左右竄出火舌，由於火勢猛烈，爆炸聲不斷，屋頂石頭噴濺，所幸屋主及時逃出，無人傷亡。

據了解，疑似屋主炊事不慎釀起火災，消防人員獲報後，立即趕往現場撲滅，詳細原因仍待警方釐清。

(中時)