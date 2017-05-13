中朝疏遠 俄羅斯見縫插針？

4月15日北韓在閲兵儀式中展示了彈道導彈。（美聯社）

2002年8月，前北韓領導人金正日（左）在符拉迪沃斯托克（Vladivostok，舊名海参崴）與普丁會面，兩人熱情相擁。（美聯社）

朝鮮半島局勢緊張，中國與北韓關係出現裂痕。有分析認為，這給了俄羅斯乘隙而入，加強對金正恩影響力的機會。

BBC新聞報導，北韓領導人金正恩在2月3日農曆新年向與平壤友好國家發祝賀信的時，在友好國家名單中，俄羅斯排在北韓的傳統盟友中國前面。北韓連續三年將莫斯科排在盟友的榜首，分析家認為這是北韓和俄羅斯和解的跡象。

美國全球情報分析公司Stratfor在5月5日發行的報告中說，在北韓和中國關係日益困難之際，「俄羅斯已經加強了對朝鮮半島的關注，凖備加強同北韓這個孤立國家的聯繫」。

牛津大學的俄羅斯外交政策專家拉馬尼說，雖然俄羅斯與北韓發展關係經濟方面的好處有限，但是普丁總統表明「希望擴大在維護北韓半島和平中的作用」。

拉馬尼說，「莫斯科（和北京一起）扮演了金正恩政權生存下去的背書者」。然而，儘管俄羅斯想要加強與北韓的關係，但想要取代中國成為北韓的主要伙伴，沒那麼容易。

中國政府和精英與北韓仍然維持不同層次的深入交流，BBC國際台俄羅斯語部編輯伊斯邁洛夫說，俄羅斯也沒有足夠的經濟影響力。另外，俄羅斯深知北韓是中國的勢力範圍，他們不會做任何令北京不快的事情。

(中時電子報)