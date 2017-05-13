申請前往採訪WHA 台媒遭拒
我國至今仍未收到世界衛生大會WHA邀請函，世界衛生組織WHO昨日表態，今年沒有計畫邀請台灣。衛福部表示，雖早知可能有這樣的發展，但仍對此決定感到不滿、不理解和遺憾。此外，聯合國歐洲總部也拒絕台媒申請前往採訪WHA。
第70屆WHA將在5月22日到31日在瑞士日內瓦舉行，WHO昨日表態，確定今年不發邀請函給台灣，中斷我國連續八年以觀察員身分與會的紀錄。衛福部國際合作組主任許明暉表示，雖然本來就預期得到這樣的結果，但仍對此「拒絕」感到相當的遺憾、不滿、不理解。
然而，今天也傳出台灣媒體採訪遭到拒絕，今天聯合國歐洲總部（WHO是聯合國機構）以電郵通知中央社記者，拒絕核發WHA採訪證。
據中央社報導，聯合國歐洲總部並未說明原因，但一開始報名系統選項中並沒有台灣，當中央社記者嘗試以其它記者證申請採訪時，負責單位寫信要求提供護照，並表示這項申請正進行仔細審核中，今天則回覆拒絕核發。
今年台灣媒體恐難進入採訪WHA大會，這個現象與去年國際民航組織（ICAO）類似。第39屆國際民航大會(ICAO)在大陸全面圍堵下，台灣代表團未獲邀請函，確定無法參與，連帶台灣媒體也被全面封殺，ICAO拒絕發出採訪證。
(中時電子報)
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