NBA》禪師變黃鼠狼 傑克生繼續逼走甜瓜
不管外界怎麼講，尼克總裁「禪師」菲爾傑克生就是抱定逼走「甜瓜」安森尼的決心！傑克生13日接受《NEWSDAY》專訪，強調安森尼在尼克的機會越來越窄，還不如前往其他球隊發展，他更關心起安森尼的婚變事件。
傑克生越來越赤裸的公開放話，彷彿就像黃鼠狼拜年，嘴巴上說的都是漂亮話，實際上只想逼迫安森尼放棄自己合約當中的否定交易權，讓尼克可以把他交易出去，就算球員工會理事米歇爾指責傑克生應受處罰，傑克生也不在乎。
「我已經清楚表達自己所有感受，也說得更明白了，」傑克生13日表示，「我們想要安森尼成功，但在尼克，這個機會已經越變越窄，他在其他地方才可獲取成功，有他在的話，我們無法抵達任何成功位置，就算下季能變季後賽球隊。」
傑克生透露，自己出自關心發了訊息給安森尼，想要了解他的私生活狀況，因為安森尼跟藝人老婆拉拉之間婚姻亮起紅燈，「這些私事被放在檯面上公開，確實讓人不太好過，我們只是希望他知道我們在背後支持他。」
除了放話很想抽到今年狀元籤，傑克生也對「波神」波爾金吉斯缺席季末記者會，擅自返回拉脫維亞的做法做出評論，「與其反覆討論這件事情，還不如放下吧，我想總教練荷納塞克的說法，多少代表了」我們高層的立場。」
比起安森尼，傑克生明顯更加「愛護」波爾金吉斯，就連媒體詢問他，是否要處罰波爾金吉斯不告而別，傑克生的回應是，「我不會說的，再看看吧！」如此的差別待遇，看來傑克生真的不想再看到安森尼了。
(中時電子報)
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