邪門！李振昌做這事就失分

李振昌2013年在印地安人隊登上大聯盟。(美聯社資料照)

台灣投手李振昌，效力落磯3A阿布奎基同位素隊，30歲的他，日前在臉書PO文，「職棒邁向第9年，很邪門的是只要當天剪指甲，尤其是中指，剪完當天下場肯定失分！」

李振昌表示，那天賽前練習，因中指指甲裂開，所以修剪指甲，「想說狀況不錯應該不至於，結果結果 ⋯⋯⋯⋯⋯😱😱😱😱😱😱」

李振昌指的是9日的比賽，他控球走鐘，中繼1局投3次保送，包括滿壘時免費奉送對手1分，不過單局狂飆3次三振。李振昌本季在3A投15.2局，送出21次三振，6個保送，自責分率1.72。

(中時電子報)