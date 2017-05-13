北韓出席帶路峰會 美國撂話退場
美國國務院東亞及太平洋事務局發言人瑞奇‧艾倫（Anna Richey-Allen）今表示，若北韓出席本月14、15日舉辦的「一帶一路國際合作高峰論壇」，勢必影響其他國家出席意願，甚至不排除部分西方國家將集體離場，而美國駐北京大使館已向中國外交部遞送外交照會。
瑞奇‧艾倫指出，正當全球試圖就北韓一再核試和試射飛彈的行動施壓時，北京若邀請北韓出席高峰論壇，將向全球傳遞錯誤訊息。
他表示，美國希望中國能推使其盟邦北韓就無核化恢復「認真會談」，「包括採取行動讓金正恩清楚了解其魯莽和違反國際法的舉措所帶來的政治、經濟和外交後果」。
中國外交部9日曾表示北韓會派代表團出席高峰論壇，但未透露細節。南韓韓聯社指北韓對外經濟關係部部長金永在（Kim Yong Jae，音譯）將率領代表團出席論壇。
(旺報)
關鍵字：北韓、一帶一路國際合作高峰論壇、美國
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