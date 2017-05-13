43歲劉強東好勇！揹24歲奶茶妹 超Man寵妻

43歲劉強東超Man寵妻，勇揹24歲章澤天。（圖／取材自章澤天Instagram）

大陸網路紅人「奶茶妹妹」章澤天2015年與大19歲「京東」集團CEO劉強東步入禮堂，夫妻倆育有一女，章澤天婚後齊心與丈夫打拼事業，不過她仍不忘曬出與老公幸福點滴，奶茶妹繼日前曬出與劉強東同框照，昨（12日）再曬小倆口遊義大利合照，43歲劉強東揹24歲的章澤天，甜蜜指數爆表。

章澤天日前曬出與劉強東同框照，不過老公在一旁低頭划手機，兩人動作意外形成對比。而奶茶妹昨再曬出與老公遊義大利恩愛照，43歲劉強東勇揹24歲的章澤天，夫妻大方放閃，劉強東超Man寵妻，模樣甜蜜。

(中時電子報)