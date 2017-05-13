惟恐天下不亂？印尼伊斯蘭組織：華裔是下個目標

一名印尼華裔店主在開業前上香祈福。（圖/美聯社）

華裔前雅加達市長鐘萬學（“Ahok” Basuki Tjahaja Purnama）因涉嫌「褻瀆」可蘭經的初審判決方才出爐，領導抗議運動的伊斯蘭強硬派領袖納席爾（Bachtiar Nasir）日前接受專訪時，竟表示他的下一步「改革」將是印尼的華裔族群。他認為人口僅不足5%的華裔，卻掌握全國大部份財富，讓社會長期呈現不公平的現象，更直指中國大陸近年來大舉投資，實際上本地印尼民眾根本沒有享受到好處。此番強硬言論，更讓外界開始擔憂，曾有排華黑歷史的印尼，是否會再次重蹈覆轍？

據路透社（Reuters）報導，本月9日印尼地方法院才因「褻瀆」罪，判處連任失敗的華裔首都市長鐘萬學2年有期徒刑，再次引爆當地的族群緊張和對立。但就在判決出爐後不久，領導抗議活動的強硬派穆斯林領袖納席爾卻在專訪中表示，印尼大部分財富全掌握在少數華裔手中，讓大多數印尼本地人根本無法享有經濟發展成果，同時，這批財富也沒有讓他們變得更慷慨或公平。我們的下一步將奪回經濟主權並消滅不平等，並保護這個國家不被賣給外國勢力，尤其是中國大陸。

領導抗議運動的印尼伊斯蘭強硬派領袖納席爾。（圖/Erafana@維基百科）

支持華裔前市長鐘萬學的群眾，舉著海報要求法院釋放他。（圖/美聯社）

俗稱「黑色五月暴動」，是印尼本地於1998年在雅加達、棉蘭（Kota Medan）和梭羅（Solo /Surakarta）等城市發生的一連串大型血腥排華暴動。在1997年亞洲金融風暴後，掃到颱風尾的印尼，開始出現有心人士刻意煽動和挑起族群衝突，隨著怒氣和衝突不斷升級，加上當時的蘇哈托（Suharto）政府冷眼旁觀，造成一場有計劃的暴動迅速蔓延。印尼華人遭受龐大的財產損失，婦女遭到強暴、大批華人在社區內遭殺害，在《紐約時報》率先曝光後，立刻引發全球多國和華僑團體的嚴正抗議，才中止了這項暴行。但所造成的後遺症，至今仍難以癒合。

1998年5月爆發的印尼排華事件，是華裔至今仍難以癒合的痛。圖為暴動後慘不忍睹的場面。（圖/美聯社）

1998年印尼排華事件時，許多華裔家庭逃往機場準備離境避難。（圖/美聯社）

1998年印尼排華事件，當地一間遭到縱火焚燒的機車行。（圖/美聯社）

現年49歲納席爾，過去曾是印尼電視台宗教節目的主持人之一，1994年畢業於麥地那伊斯蘭大學 （Islamic University of Madinah），是一名在沙烏地阿拉伯受訓的神職人員。對於納席爾的發言，外媒和當地學者都認為，他無疑是在玩火，試圖將印尼再次推入一個極端危險的境地；總統府發言人也出面表示，國家從未特別優惠華裔，總統一直是以救助貧苦民眾為主軸，切勿以偏激言論造成社會動盪。

(中時電子報)