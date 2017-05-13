持續屠殺 江少慶5連勝

台灣投手江少慶。(中時資料照)

經典賽表現出色的江少慶，持續宰制高階1A打者，效力印地安人的他，今面對小熊高階1A，先發7局，被敲出5支安打、失1分，助球隊3比1獲勝。江少慶自責分率從1.83再降至1.74，拿下第5勝(1敗)，同時也是5連勝，是球隊勝投王。

「滾地球投手」江少慶用球數精簡，主投7局只用84球，其中有55顆好球，投出2次三振、無保送，僅在4局下，被打2支二壘打掉1分，此役滾飛比高達12比4。江少慶本季在高階1A，投41.1局，只有4次保送，控球非常不錯。

(中時電子報)