陳副總統說年改後我領6萬3夠用 網批：建仁就是矯情

副總統陳建仁。（資料照，姚志平攝）

副總統陳建仁日前被問及「如何規劃自己退休金？」時表示，若以教職身份來算，退休可領新台幣10萬元左右，但改革後是每月6萬3千元，若省吃儉用，是夠的。有網友認為「6萬3夠用的話，那麼請你先將總統副總統禮遇金歸零」痛批「建仁就是矯情啊」。

蔡英文上任後，極力推行年金改革。副總統表示，若以教職身份來算，退休可領10萬元左右，但改革後是每月6萬3千元，若省吃儉用，是夠的，畢竟年金本就是給予退休者適宜的養老經費，而非過著豪華生活，簡樸生活對他來說，是未來追求目標。

網友反應「6萬3還要省吃檢用，那在工作的沒領到這些的不就要去死了」、「領六萬三，好意思談省吃儉用？」、「原來領6萬3較簡樸，領22K的可以去死了」、「省吃簡用，簡樸生活是63K!?哏!這是那國的標準！突然覺得自己過的是三級貧戶的生活」、「建仁就是矯情啊

！六萬三夠用的話，那麼請你先將總統副總統禮遇金歸零」。

另有網友表示「他若要以副總統身份領，才不是這個6萬3好嗎！按月致送新臺幣十八萬元禮遇金，辦公室及各項事務等之費用，每年新臺幣四百萬元」。

但也有網友認為「這樣覺得多？那現在國中小退休老師領的保證嚇死你」、「朋友奶奶以前當老師，不到50就退休，還月領7萬呢」、「也不看看人家在學術上的貢獻，砍他退休金還算委屈他」、「10萬減到六萬，還一堆酸民…真是無下限！」。

(中時電子報)