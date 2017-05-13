長期性侵才叫狼師？ 許常德轟：誰會錯過「正當」性侵機會

許常德發文怒斥補教界「暗黑面」。(圖/本報系資料照)

補習班名師陳星，捲入知名女作家輕生一事遭撻伐，對此陳星出面自清非狼師，還自認兩人曾短暫交往兩個月，原先資深音樂人許常德，呼籲陳星應該坦誠以對，但昨天卻在臉書砲轟，補習班如此輕挑看待此事，未來只會有更多受害者出現。

許常德臉書全文。(圖/許常德臉書)

許常德痛批陳星得理解事件嚴重性，並非只是他描述的「師生戀」如此單純，此外對於身為陳星好友，也就是補教英語名師劉毅的說法更是嗤之以鼻，他不僅出面力挺陳星是正人君子，還在給員工的信裡寫道「長期性侵犯才是狼師」，這讓許常德怒斥補習班竟如此輕挑看待此事，更大膽推測「他們補習班應該有不少短期被性侵的學生，畢竟有這樣的老闆，旗下老師怎能錯過正當的性侵機會」，一席中肯言論讓網友大表認同。

(中時電子報)