疑手煞車未拉 母子遭撞6歲童命危

(11:55更新內文)烏來驚傳嚴重車禍！烏來區李茂岸36號前福山國小附近，一輛自小客車在停車後，疑似沒有拉手煞車，車子「倒退嚕」，撞上女駕駛站在車後方的6歲兒子與附近20餘歲女鄰居，女鄰居右大腿骨折意識清醒，6歲男童卻因傷勢嚴重當場沒了呼吸心跳，附近鄰居見狀趕緊將兩人送醫，半途由救護車接手，送醫急救中。詳細事發經過待警方釐清。

(中時)