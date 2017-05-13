NBA》沃爾超神逆轉三分球 巫師險退綠衫軍扳平
巫師與塞爾提克這個東區準決賽系列戰，繼續保持主場球隊必勝定律！靠著沃爾最後3.9秒不可思議的大號逆轉三分彈，地主巫師驚險以92比91力退塞爾提克，也把戰局扳成3比3平手，決死第7戰16日回到塞爾提克主場進行。
儘管艾塞亞湯瑪斯果然不負「第四節先生」美譽，先在最後2分08秒投進中距離，接著最後1分34秒，他又飆進三分外線，幫助塞爾提克取得87比82領先，不過巫師也靠畢爾投進三分球，沃爾補上兩罰俱中，雙方再次平手。
隨後雙方更進1球，比賽仍呈僵局，暫停過後，湯瑪斯妙傳給荷福德打板命中，僅留7.7秒給巫師進攻，此時沃爾展現巫師一哥身價，最後3.9秒飆進大號逆轉三分球，比賽最後就在湯瑪斯三分球勉強出手落空後結束，巫師贏了！
沃爾無疑是巫師驚險扳平東區準決賽戰局的頭號功臣，他在上半場陷入低迷，9投1中、僅得3分，沒想到下半場完全爆發，最後投25中9，貢獻26分、8助攻與2火鍋，他的後場最佳搭檔畢爾也拿全場最高33分，馬基夫莫里斯16分、11助攻。
差點幫助塞爾提克提前晉級東區決賽跟騎士交手的艾塞亞湯瑪斯，拿下27分、7助攻與3籃板，其中末節貢獻10分，卻無法改變綠衫軍輸球命運，布雷德利也有27分進帳，荷福德20分、6籃板及3助攻，克勞德10分、8助攻與7籃板。
塞爾提克此役也出現相當懸殊的數據，就是替補陣容竟然總共只拿5分，等於絕大部分得分都由先發5人拿下，其中史馬特(投3中0)、傑倫布朗(投5中0)、洛席爾(投3中0)等塞爾提克板凳球員更是沒有投進1球。
(中時電子報)
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