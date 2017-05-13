MLB》太空人強壓地頭蛇 送洋基3連敗

J.蒙哥馬利壓不住太空人，洋基苦吞3連敗。(美聯社)

洋基昨被太空人擊敗，拱手把美聯東區龍頭讓給金鶯，13日兩隊再度碰頭，太空人靠去年還效力洋基的老將麥坎(Brian McCann)3分炮領軍，全場揮出11支安打進帳5分，加上投手群威風八面，讓洋基足足吞了8顆鴨蛋，終場5比1贏球，送洋基本季第二度3連敗，同時他們也延續連勝到第5場，戰績傲視全聯盟。

此役雖在洋基主場進行，但比賽前段局勢卻完全倒向太空人。太空人面對洋基先發J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，先在4上，靠麥坎右外野的3分炮突破僵局，5上再靠柯瑞亞(Carlos Correa)的適時安打，斬獲第5分。

而洋基前役攻勢不連貫吞敗，此役狀況依舊慘，前5局於第2、第5局，兩度突破太空人先發麥卡勒斯(Lance McCullers)封鎖進占得點圈，5下賈吉(Aaron Judge)更是無人出局就站上二壘，然而洋基卻沒人能打出適時一擊，兩次搶分機會皆無功而返。

比賽後段，太空人不給洋基任何機會，在麥卡勒斯投完6局退場後，接替的中繼投手連兩局演出3上3下，且他們9上還靠瑞迪克(Josh Reddick)的安打進帳第5分。儘管洋基9下好不容易靠3支安打打回1分，避免本季首度遭完封，但此役進攻大當機的他們，攻勢也就此終結，讓太空人以4分之差勝出。

(中時電子報)