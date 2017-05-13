屏東嘉義瘋傳女大生尋人啟事 今早找到了
近幾天屏東與嘉義的網友在臉書與LINE群組瘋轉發的尋人啟事，急著找9日突然消失的屏科大林姓女學生，她只留下三封信，最後寫道「不要來找我」，焦急的室友通報校方與警方，今早出現在嘉義舅舅家，才讓事情落幕，警方也請網友不要再轉發相關訊息。
一名就讀屏科大的林姓女學生，9日早上不和外宿的室友一同去上課，結果她卻沒去學校，室友驚覺有異，到她房間一看，發現林女竟將課本、電腦與生活用品等打包好，並留下3封信寫道「我要消失了」、「不要來找我」、「把我的東西留給妹妹，我都用不到了」等。
林女沒帶手機、悠遊卡，也沒有交通工具，室友趕緊通報校方，屏科大教官鍾國政隨即通報內埔警分局，由於字條內文，令人擔心有輕生念頭，和家屬聯絡後，鎖定嘉義與屏東地區，展開搜尋行動，並擴大調閱監視器，尋找可能離去後的蹤跡，家屬求神問卜，神明說可能出現在水源、東邊與廟宇區。
為加強搜尋力道，屏東縣政府警察局長江雅文也發起網路群組通報，加上校方製作的尋人啟事，請2地區民眾協尋，今早8時許，女大生媽媽和警方聯絡，指林女帶著1個小錢包，突然出現在嘉義舅舅家，讓眾人鬆一口氣。
女大生的室友向警方表示，平時林女在學校害羞內向，沒聽她抱怨過感情問題，和同學之間也沒有糾紛，員警說，目前人已找到，請網友不要再轉發該尋人啟事。
(中時)
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