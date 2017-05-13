新制教師轟年改騙局：政府背叛年輕人！
「政府背叛年輕人，年金改革是騙局！」20多名新制教師代表今天在立法院旁抗議，指蔡英文政府欺騙年輕軍公教支持年改，但最終出爐的版本卻讓他們被「砍」的最嚴重，改革後的退撫基金只能延後破產19年而已，無法達到永續發展的理想，根本是名為改革、實為鬥爭的騙局。
新制教師聯盟發起人李曼麗說，蔡政府口口聲聲說「世代正義」、陳副總統也承諾年改是愛與和平的工作，目的就是要讓世世代代等得到、長長久久領到老，但諷刺的是，年改方案出爐，卻次新制老師被砍最重，面臨繳多、領少、基金破產的未來。
李曼麗指出，新制教師被狠狠地砍了5刀，退休金計算的基數原採計本俸，現改為15年均俸，砍很大、所得替代率降很多，但退撫基金提撥率卻又從現行的12%調高到18%，等於是要繳更多，且又延後領公保基金到65歲，還要延後到60歲退休，「新制教師最慘！」
新北市姚姓國中老師指出，這次願意從教室走上街頭，就是為了爭取應有的權利，年輕軍公教都是腳踏實地的工作，所領的退休金更是於法有據，但現在年改後，卻要年輕教師「繳更多、領更少」，讓教育前線的每一個人都人心惶惶。
北市國小老師代表痛批，年改就是處處剝削當初支持蔡政府的年輕人，整場年改讓他們感到「被利用」，根本只是被用來鬥爭老人的工具，但政府用完了就一腳踢開不認帳，等到他們變老，也將成為繼續被鬥爭的對象。
新制教師聯盟提出4項訴求，一，要求退休金計算的基準和基數，在職者和已退者的標準應一致，均採「本俸*2*2」計算；二，拒絕不合理的所得替代率，三，並呼籲政府正視教育現場的狀況，中小教人員退休起支年寧不得超過55歲；四，公保的請領應與月退年齡一致；五，基於基金的永續發展，政府應歸還以前的提撥基金，並擁有財團法人經營的個人退休帳戶。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。