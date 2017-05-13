新制教師轟年改騙局：政府背叛年輕人！

新制教師聯盟13日赴立法院群賢樓外陳情，抗議蔡政府的年金改革是一場騙局。（姚志平攝）

「政府背叛年輕人，年金改革是騙局！」20多名新制教師代表今天在立法院旁抗議，指蔡英文政府欺騙年輕軍公教支持年改，但最終出爐的版本卻讓他們被「砍」的最嚴重，改革後的退撫基金只能延後破產19年而已，無法達到永續發展的理想，根本是名為改革、實為鬥爭的騙局。

新制教師聯盟發起人李曼麗說，蔡政府口口聲聲說「世代正義」、陳副總統也承諾年改是愛與和平的工作，目的就是要讓世世代代等得到、長長久久領到老，但諷刺的是，年改方案出爐，卻次新制老師被砍最重，面臨繳多、領少、基金破產的未來。

李曼麗指出，新制教師被狠狠地砍了5刀，退休金計算的基數原採計本俸，現改為15年均俸，砍很大、所得替代率降很多，但退撫基金提撥率卻又從現行的12%調高到18%，等於是要繳更多，且又延後領公保基金到65歲，還要延後到60歲退休，「新制教師最慘！」

新北市姚姓國中老師指出，這次願意從教室走上街頭，就是為了爭取應有的權利，年輕軍公教都是腳踏實地的工作，所領的退休金更是於法有據，但現在年改後，卻要年輕教師「繳更多、領更少」，讓教育前線的每一個人都人心惶惶。

北市國小老師代表痛批，年改就是處處剝削當初支持蔡政府的年輕人，整場年改讓他們感到「被利用」，根本只是被用來鬥爭老人的工具，但政府用完了就一腳踢開不認帳，等到他們變老，也將成為繼續被鬥爭的對象。

新制教師聯盟提出4項訴求，一，要求退休金計算的基準和基數，在職者和已退者的標準應一致，均採「本俸*2*2」計算；二，拒絕不合理的所得替代率，三，並呼籲政府正視教育現場的狀況，中小教人員退休起支年寧不得超過55歲；四，公保的請領應與月退年齡一致；五，基於基金的永續發展，政府應歸還以前的提撥基金，並擁有財團法人經營的個人退休帳戶。

(中時)