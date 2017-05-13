5月13日中視午間新聞搶先看

今天5月13日的中視午間新聞搶先看：

《勒索病毒入侵台灣! 鎖你的檔案討萬元贖金》

一個針對微軟作業系統的勒索軟體，正在攻擊包括台灣在內的1百個國家地區，電腦只要連上網路，就有可能中招。只要感染病毒，電腦的檔案就會上鎖，要支付駭客新台幣約9000元的贖金。才會解鎖。

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《早午餐"油"危機!一餐熱量破千 地雷是"它"》

假日睡到自然醒，來份悠閒早午餐是不少上班族的小確幸，但營養師提醒，早午餐的餐點看似輕食卻藏有陷阱，一餐下來熱量恐突破千卡。

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《今高溫降4℃有雨 母親節"降雨空檔"可望放晴》

今天鋒面通過，各地天氣不穩，高溫下降3到4℃左右，明天母親節，台灣東南側花東地區仍有雨，但西半部及宜蘭雨勢則有機會暫時緩和下來。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳志耕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)