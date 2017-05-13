PGA》烏斯泰森、史坦利並列榜首 球員賽重溫冠軍夢？

烏斯泰森躍居並列領先，燃起終結7年冠軍荒希望。(美聯社)

34歲南非好手烏斯泰森與29歲美國選手史坦利，都是美巡資歷5年以上老鳥，各擁有1座冠軍紀錄，但2人美巡首冠到手後，自此中了不冠魔咒，今(13日)在球員錦標賽同樣飆出66桿躍居並列領先後，終燃起終結冠軍荒希望。

烏斯泰森2010年在4大賽的最後1戰美國PGA錦標賽，奪下美巡生涯首冠，當年只有27歲的他，被美譽是南非前輩「輕鬆大個」艾爾斯的接班人，只是那1勝到手之後，已長達7年不知冠軍是何物。

史坦利的命運也一樣，24歲那年在2012年鳳凰城公開賽贏得開張首勝，那時聲勢就像是現在的史畢斯與湯瑪斯，看好是美國新生代巨星，不料過了5年，還是等不到第2勝。

2人在總獎金1050萬美元的「第5大賽」球員錦標賽，同時上演「老冠軍復活」戲碼，前兩輪同時揮出69、66桿，以總桿135桿(-9)並列排頭，以領先2桿優勢進入最後兩輪決賽，全求尋求終止多年冠軍荒。

不止是烏斯泰森與史坦利，生涯擁有包括2場大賽在內共34座美巡冠軍的斐濟「黑珍珠」維傑辛，第2輪交出68桿後，也加入爭冠行列，以落後3桿的138桿(-6)躍居第4。他的上1冠更久，是2008年季後賽德意志銀行錦標賽。

美國40歲好手霍姆斯，137桿(-7)位居第3。

世界前10高手僅暫居並列第22的澳洲戴伊，有爭逆轉勝希望。(美聯社資料照)

世界前10高手首輪無人名列前10，第2輪打完更退至前20之外，其中以衛冕者世界第3澳洲名將戴伊成績最好，以142桿(-2)並列第22，其次是世界第4日本1哥松山英樹143桿(-1)並列第34，首輪在第17洞揮出「1桿進洞」的大賽新科冠軍西班牙名將賈西亞、「球王」美國重炮強森、本季贏得3冠的美國新秀湯瑪斯、上月新婚的世界第2北愛爾蘭名將麥克羅伊，同以144桿並列第43，10大高手只剩戴伊較有爭奪逆轉勝希望。

前兩輪打完取總146桿(含並列)共82人晉級，美國新生代高手史畢斯本屆踢鐵板，以高於晉級線2桿的148桿遭淘汰，兩屆美國名人賽冠軍美國左手名將華森也出局。

(中時電子報)