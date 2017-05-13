謝金河：蔡政府處理一例一休無力 未來前景恐不妙

財信傳媒董事長謝金河。(本報系資料照片)

總統蔡英文執政將滿周年，日前有民調顯示，「一例一休」政策被列為蔡政府不滿意政策排行榜之首，有高達65.2%的民眾不埋單。對此，財信傳媒董事長謝金河表示若小英政府處理一例一休的問題都這麼無力，未來前景恐怕十分不妙！

謝金河今天在臉書撰寫「不要低估一例一休的後座力！」一文。謝金河說兩位科技業大老林百里、陳瑞聰不約而同，相繼出來對一例一休表示意見，廣達的林百里說搶訂單，一例一休怎麼搶？仁寶的陳瑞聰說小英力推亞洲矽谷，但美國的矽谷有誰在一例一休？「這些企業大老對一例一休說得含蓄，其實整體產業已到了忍無可忍的地步。」

Yahoo奇摩新聞對小英總統執政週年進入了民調，結果顯示滿意小英施政的只有19.2%，不滿意的37.5%，非常不滿意的30.4%，這其中最不滿的政策是一例一休，不滿意度高達65.3%。謝金河直言，假如這個政策是要讓勞工所得增加，工作輕鬆，大家都休息的話，滿意度應在八成以上，怎麼會有那麼多人反對？這顯示連勞工也不支持。

「大家都不支持的政策，但執政黨害怕被駡髮夾彎，決意硬幹到底。」謝金河指出，林全院長在一例一休法案通過後，再三強調，一例一休造成的不方便是必然，物價上漲也是必然，勞工要多休息，「這三點回應讓我想到馬英九總統在2012年堅持油電價格雙漲的政策，馬總統姿態極高表示，今天不痛，明天會更痛，於是老百姓就讓國民黨一次痛個夠，一下子淪為在野黨。」這次小英政府繼續緊抱一例一休，最開心的可能是國民黨，大家看2020好像有機可乘，居然那麼多人出來搶黨主席。

謝金河表示，馬英九總統的8年任期，是進入第二任開始擁抱公平正義開始急轉直下的，如今小英總統才完成第一年任期，民調就崩跌而下，這絕對不是好的訊號。他直言若民進黨再掉以輕心，2018的縣巿長選舉，到2020的立委選舉，結果一定大大出乎大家意料。「星星之火 可以燎原，假如小英政府處理一例一休的問題都這麼無力，未來前景恐怕十分不妙！」

(中時電子報)