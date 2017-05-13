韓媒：文在寅將先訪美後訪中日

韓媒稱，韓國新任總統文在寅就任兩天內分別與美中日三國領導人通電話並獲邀訪問，首訪順序讓外界頗為關注；據外交人士分析，他或依次訪問美、中、日等主要國家。

韓聯社13日稱，考慮到不確定性逐漸擴大的朝核問題，文字寅政府與美國總統川普舉行雙邊首腦會談自是首腦外交首選，據悉，文在寅計劃本月派《中央日報》前任會長洪錫炫為特使赴美協調行程；外交消息人士也表示，文在寅或6月訪美會晤川普。但也不能排除韓國任命外交安全班底梳理朝核及「薩德」問題立場遷延日久，以及川普政府解除聯邦調查局局長詹姆斯·柯米的職務等所導致的政府危機等變數。

中國很有可能是文在寅訪美後下一站。韓企因反薩措施仍遭受經濟損失，加上從去年底開始兩國首腦間事實上「斷連」等情況，盡早訪中召開首腦會談很有必要。但鑒於「薩德」系統已初步啟動，政府是否能盡早確定相應立場將是關鍵。

報導引述分析人士認為，文在寅將借定於下半年舉行的韓中日領導人會議之機舉行韓日首腦會談。但政府就處理《慰安婦協議》將耗費大量時間收集意見及探討。加上，中方可能較晚答復日方的開會提議，預計三國領導人會議快的話最早將於秋天舉行。

此外，前任總統金大中、盧武鉉、李明博就任後首訪依次選擇美國、日本、中國，朴槿惠在任期間由於韓日關係欠佳未曾出訪日本。

(旺報)