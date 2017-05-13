副總統：臺中生活好除了空汙 林佳龍回已改善

台中市長林佳龍（左）表示，副總統陳建仁講完「台中除了空氣汙染這一項，其他都比台北好很多」這席話後，有向他解釋，知道台中空汙改善很多。（盧金足攝）

副總統陳建仁今天出席「2017前瞻生技健康福祉提升競爭力論壇」。（盧金足攝）

一場高科技論壇，因為副總統陳建仁（右）直言台中空汙問題，引發關注。（盧金足攝）

台中市長林佳龍會後受訪時表示，「我們所做的努力，副總統也非常肯定！」（盧金足攝）

「2017前瞻生技健康福祉提升競爭力論壇」今天在台中市府登場，超過500多名專家學者與相關產業展開座談討論。（盧金足攝）

副總統陳建仁今天（13日）到臺中市府參加「2017前瞻生技健康福祉提升競爭力論壇」時表示，「臺中生活機能和臺北比起來，除了空氣汙染這一項，其他都比臺北好很多」。會後市長林佳龍強調，這5年來PM2.5從35微克降到22微克，好還要更好，目前朝15微克的量，符合聯合國最高標準來努力，空品已明顯改善。

「空汙」變臺中印象？副總統陳建仁說他女兒住臺中，每次都要他來臺中，結果發現臺中生活機能與臺北比起來，「除了空氣汙染這一項，其他都臺北好很多！」但他知道林佳龍有努力在做這件事，所以臺中市是擁有城市和鄉村合在一起的美麗地方。副總統此話一出，也引發全場笑聲，

陳建仁表示，蔡總統推動5加2政策，沿著高鐵打造廊帶，發展5加2生醫聚落，需要有很好的研發機構和大學配合，還要有很好的生活機能，讓高科技研發者能在一個舒服的環境，好好運用他的智慧，各式各樣研發的工作，要有很好的廠商願意來進駐，吸引國際人才與國際資金進駐好好發展。

陳建仁強調，政府已在南港和竹北推動生技園區，臺中是一個精密精械的產業重鎮，研創和智慧的醫材都需要有機械業配合，在這個地方也要有很好的大學配合，包括中國醫藥大學、中山醫學大學，還有臺中榮總結合一起，更重要的有中興大學，這些大學集合在一起，又有很好的生活機能，比起來臺中除了空氣汙染這一項，其他都臺北好很多。

對此，林佳龍說，「副總統有跟我解釋，他說他知道臺中市的空汙有改善」，也知道這5年來PM2.5從35微克降到22微克，但好還要更好，所以我們目前朝15微克的量，符合聯合國最高標準來努力。

林佳龍說，空汙有一些是季節性因素，那是全國一致的問題，另有一些希望能改善，包括對重大汙染源，針對臺中火力發電廠制定《生煤管制的自治條例》，希望能確實產生效果。

他強調，要改善汽機車，和現在興建軌道運輸有關，如果捷運好了，有一條路網，很多人不會去開車，尤其是二行程機車或大貨車重要汙染源能減少很多。

「我們所做的努力，副總統也非常肯定！」林佳龍表示，他知道空汙情況有改善，但相對人民現在對於空汙愈加重視，政會府集合中央和地方的力量，一起做更徹底的改變。

(中時)