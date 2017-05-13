網購人氣甜食木匠手作 遭查獲使用過期香料
桃園市政府衛生局昨天與食藥署前往網購人氣甜食工廠木匠手作稽查，發現業者竟使用今年3月23日就到期的「香草粉末香料」製造「荷包蛋布丁及滷肉布丁」販賣，現場立即封存19盒每盒6入的荷包蛋布丁，和5盒每盒5入的滷肉布丁成品與95盒半成品。
業者坦承自3月24日起就使用逾期的食品添加物「香草粉末香料」，製作荷包蛋布丁及滷肉布丁等產品，至今已製作3210個荷包蛋布丁和3630個滷肉布丁，廠區內還被衛生局發現貯放放「德麥芒果醬」等9項逾期原料及食品添加物，衛生局已令業者停止販售及辦理下架回收，由於木匠手作除網購通路外還有2家實體門市，民眾若在今年3月24日至5月11日期間購買「荷包蛋布丁及魯肉飯布丁」，憑發票證明可門市或電洽兌換同等商品或退款。
衛生局表示，木匠手作已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，將依據同法第44條裁處新臺幣6萬元以上2億元以下的罰鍰，衛生局令業者停止販售及盡速辦理下架回收，阻止違規產品流竄市面。
(中時)
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