姚采穎過度勞累昏厥送醫 昏迷指數一度剩3

姚采穎日前工作過於操勞，昏厥送醫所幸已無大礙。(圖/本報系資料照)

藝人姚采穎原先星途一片看好，無奈在路邊抽菸被冠上「哈菸名模」封號後，又捲入涉毒和李宗瑞淫照事件，因此淡出演藝圈另謀生路，不過天無絕人之路，姚采穎不僅取得台藝大碩士班文憑，還在學校教表演課，但由於每日工作滿檔，讓她身體不堪負荷昏倒送醫，昏迷指數一度僅剩3。

姚采穎透露日前由於工作滿檔，甚至為了教學要往返台北、桃園兩地，有次為了忙工作沒進食竟昏倒不省人事，好險身邊友人立即將她送醫治療，當時遲未恢復意識的她，昏迷指數一度只剩3，讓親友們十分擔心，在醫師搶救下逐漸恢復意識，經診斷後得知是過度勞累，目前有聽醫師建議注意血壓和睡眠及工作量，身體也已經逐漸復原，希望關心她的親友不需過於擔心，此外她將在節目中展現苦練已久的捷舞，也希望所有粉絲能收看給予支持。

(中時電子報)