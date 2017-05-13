串燒名店「台北鳥喜 produced by TORIKI」 插旗信義一級商圈
老饕們有福了!橘焱國際餐飲集團與日本東京燒鳥名店「とり喜」合作，首間海外分店落腳台灣，以「台北鳥喜 produced by TORIKI」滿足喜愛日式串燒消費者，在台也能享受美食。
社長坂井康人2001年於東京創立「とり喜」本店，秉持對食材堅持，東京本店所有烤物皆出自社長之手，以專業職人精神料理食物，透過控制炭爐火侯，依食材特性及長時間累積經驗，以最佳火侯燒炙出美味串烤。東京「とり喜」本店除獲得米其林一星認證外，也同時在美食評比網站-食べログ（Tablelog），在200萬間店家競爭中，2016年榮獲第19名佳績。
「台北鳥喜 produced by TORIKI」廚師透過跨海研習，接受嚴格訓練與經驗傳承，將道地日式燒烤帶給台灣消費者。即日起正式營運，座位數量有限，採預約制定位。
(中時)
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