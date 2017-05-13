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串燒名店「台北鳥喜 produced by TORIKI」 插旗信義一級商圈

中時
／台北報導
串燒名店「台北鳥喜 produced by TORIKI」，插旗信義一級商圈!
東京串烤名店「とり喜」開設首間海外分店「台北鳥喜 produced by TORIKI」，即日起正式營運。（圖片提供／台北鳥喜 produced by TORIKI）
串燒名店「台北鳥喜 produced by TORIKI」，插旗信義一級商圈!
社長坂井康人親自來台指導，將道地日本美食帶給台灣消費者。（圖片提供／台北鳥喜 produced by TORIKI）
串燒名店「台北鳥喜 produced by TORIKI」，插旗信義一級商圈!
職人以精湛控制火侯功力，炙烤出美味串燒。（圖片提供／台北鳥喜 produced by TORIKI）

老饕們有福了!橘焱國際餐飲集團與日本東京燒鳥名店「とり喜」合作，首間海外分店落腳台灣，以「台北鳥喜 produced by TORIKI」滿足喜愛日式串燒消費者，在台也能享受美食。

社長坂井康人2001年於東京創立「とり喜」本店，秉持對食材堅持，東京本店所有烤物皆出自社長之手，以專業職人精神料理食物，透過控制炭爐火侯，依食材特性及長時間累積經驗，以最佳火侯燒炙出美味串烤。東京「とり喜」本店除獲得米其林一星認證外，也同時在美食評比網站-食べログ（Tablelog），在200萬間店家競爭中，2016年榮獲第19名佳績。

「台北鳥喜 produced by TORIKI」廚師透過跨海研習，接受嚴格訓練與經驗傳承，將道地日式燒烤帶給台灣消費者。即日起正式營運，座位數量有限，採預約制定位。

(中時)

關鍵字：串燒台北鳥喜信義
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