W Hotel X kate spade大玩創意 全新「艷陽假期」雙人下午茶
隨著氣溫升高，慵懶午後與三五好友來個下午茶約會，度過悠閒時光，台北W飯店此次攜手紐約時尚品牌kate spade，推出全新「艷陽假期」雙人下午茶套組，即日起至8月31日限定期間推出。
聯名系列「艷陽假期」雙人下午茶組，每日下午2點半至5點半於台北W飯店31樓紫艷酒吧限量供應，此次餐點以夏日墨西哥為設計主題，加入傳統墨西哥婚紗、仙人掌、沙漠小動物等經典元素，創作全新餐點。下午茶組內含熱帶水果慕斯提包、仙人掌卡士達馬卡龍、蜜橘丁檸檬乳酪花卉蛋糕、繽紛可可瑪德蓮、柚子慕斯巧克力脆籃、竹炭杏仁蛋糕·棉花糖、杏仁香蕉卷、蜜汁叉燒富貴双方、艷紅辣椒粿及南瓜籽奶酥包10款甜鹹點，兩人份茶飲、咖啡無限暢飲與4杯精選調酒，種類豐富不可錯過。
台北W飯店行政主廚馬喬許與甜點師何玉梅通力合作，甜點「仙人掌卡士達馬卡龍」混合仙人掌果泥與白巧克力製作內餡，置於可可酥餅方便入口，馬卡龍外酥內軟，一口咬下仙人掌特有香氣與巧克力甜味充滿口中，適合搭配茶飲享用;另一人氣商品「熱帶水果提包」外層以粉紅翻糖仿包包製作，內餡加入百香果與香蕉佐以萊姆酒提味，外型小巧可愛十分受女性消費者喜愛。
「南瓜籽奶酥包」在麵皮中加入奶酥，烤箱烘烤後奶油香氣濃郁，搭配鬆軟麵包口感令人難忘;鹹食小點有「艷紅辣椒粿」，加入松阪豬、蘿蔔乾與蝦米製作，鮮艷紅辣椒粿包是充滿客家風味小點。
(中時)
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