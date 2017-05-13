時尚海灘野餐~「Garrett」爆米花伴你遊

在海灘上享受溫暖日光浴，與三五好友品嚐「Garrett」爆米花，實為人生樂事。（圖片提供／Garrett）

「Garrett」招牌一加侖鐵桶(圖左)ㄧ夸脫鐵桶(圖右)。（圖片提供／Garrett）

爆米花也能成為時尚代名詞!芝加哥品牌「Garrett」爆米花自1949年首間門市開幕以來，每天以美味爆米花滿足饕客味蕾。

Garrett強調所有爆米花當天新鮮現做，使用銅製鍋爐以熱空氣「氣炸」，搭配獨特秘方調味，爆米花外型呈「金蝴蝶」與「蘑菇」形狀，入口咀嚼有淡淡穀物香氣，滋味難忘。目前台灣推出芝加哥招牌混搭、酥脆焦糖、香濃起司、濃郁奶油、原味、杏仁酥脆焦糖與夏威夷果酥脆焦糖7種口味，一次多重滿足。目前台灣Garrett有台北101門市與SOGO復興館門市，喜愛爆米花消費者不可錯過。

Garrett除上述經典口味外，不定期推出限定口味，如日式抹茶、泰式酸辣等，包裝採袋裝、一夸脫與一加侖等，滿足各消費族群。Garrett除手工製作爆米花外，更強調「不限地點」皆能品嘗高品質爆米花，吃得美味又健康。

(中時)