蠻牛、喬帥馬德里對決 本季首度碰頭
「蠻牛」納達爾(Rafa Nadal)與塞爾維亞前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，馬德里網賽4強將碰頭，這是兩人生涯第50度、本季首次交手，一爭決賽門票，前次對決已經是去年羅馬大師賽。
納達爾在紅土賽季一帆風順，連續在蒙地卡羅大師賽和巴塞隆納網賽捧起賽會第10冠，4度馬德里封王的他，8強賽7比6(3)、6比2拍落比利時戈芬(David Goffin)。
過去兩人50次交手，喬柯維奇26勝略居上風，且「喬帥」已寫下近期對戰7連勝，上次納達爾帶走勝利已經是2014年法網決賽，喬柯維奇去年法網至今僅奪2冠，狀態顯然不如「蠻牛」。
不過對於這位前球王，納達爾仍謹慎迎戰，「我也是過來人，要永遠保持在世界第1是不可能的，總會有起有落，會連勝也會連敗。即便開季並不順遂，但他仍闖進4強，我也期待與更強的他對決。」
(中時電子報)
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