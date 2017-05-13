林宥嘉新婚趴甜爆 丁文琪：快樂得要下跪了

回味在日本輕井澤戶外結婚派對，丁文琪開心直呼：「我真的快樂得要下跪了！」（圖／取材自丁文琪♪ Kiki Ting キキ・ティン臉書）

林宥嘉去年在臉書求婚丁文琪（Kiki），小倆口今年一月登記結婚，日前在日本輕井澤舉辦戶外結婚派對，場面氣氛溫馨，兩人也都曬出婚紗照，分享新婚喜悅，人妻丁文琪想起新婚派對，回味婚禮細節、赴會賓客，讓她開心直呼：「我真的快樂得要下跪了！」

林宥嘉和丁文琪熱愛自然風格，9日在日本輕井澤舉辦戶外派對，在樹屋前見證愛情，浪漫指數破表，林宥嘉還苦心準備韓團BIGBANG舞蹈，逗得丁文琪開心合不攏嘴，新婚的丁文琪想起參加派對的親友、細節與當時美好的天氣，讓她直呼：「連我這種完美病都覺得完美到不行的一切，發生在人生中最重要的派對上。」婚禮派對結束後，兩人也將著手準備下月26日在台北補辦的婚宴。

(中時電子報)