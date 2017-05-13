賴到不想走！曼谷氣派圖書館 美得像在歐洲
脫離學生時期後，有多少人許久沒走進圖書館？曾入選為「世界圖書之都」的曼谷，將於曼谷老城區的市立圖書館(Bankgkok City Library)打造為一處華麗場域，近期開幕的圖書館空間，融合東西方建築概念的古典雅緻與時尚設計風格，3層樓空間除了免費開放、提供書籍借閱，還設置展覽與咖啡館等設施，氣派空間為文青們帶來更多的圖書館想像可能。
城市圖書館展現不同城市的發展與美學，泰國曼谷2013年獲UNESCO評選為「世界圖書之都」，為推廣持續學習與閱讀，位於曼谷考山路(Khao San)附近的曼谷市立圖書館(Bankgkok City Library)上月正式開放，改建於泰國王室財產局舊有大樓，保留原有泰式建物構造，空間採大面積開窗引進自然光，柔和光線與色調裝飾營造舒適與氣派的閱讀環境。
曼谷市立圖書館3層樓空間面積近4,880平方公尺大，1樓挑高空間設置有展覽區、報紙雜誌室、兒童圖書、電影放映室及Book Cafe咖啡館等設施，2樓為國內外文書籍，3樓為泰國書籍等，每處空間各具不同巧思，讓文青們能選一處自己喜歡的座位，自在放鬆的享受沉浸在書海中的放鬆時刻，賴到不想走。
(中時電子報)
關鍵字：曼谷圖書館
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