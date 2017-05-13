最後通牒 泰國要臉書撤下所有侵犯王室消息連結
據路透社（Reuters）報導，泰國國家通信委員會日前通令臉書（Facebook）泰國分公司，要求他們於下週五（5/19）以前，將所有妨礙國家安全、冒犯泰國王室成員的消息連結和網站全數徹下，否則將不排除採取進一步更嚴厲的法律行動。委員會秘書長他空（Takorn Tantasith）表示，官方已告知臉書，要求刪除特定的131個網址，「如果他們持續不予處理，政府不排除禁止臉書在泰國的運營，同時數位經濟部（Ministry of Digital Economy）也已做好提出正式控告的準備。」
泰國官方一向對於媒體和新聞報導相當敏感，2014年軍政府上台後，更是加足馬力地取締和查緝。過去就曾有不少當地記者、部落客和媒體，因為皇室八卦和聳動報導，遭到逮捕或判處重刑的多有人在，甚至有外國媒體曾因報導內容不被官方認可而封殺。2015年初，泰國法院就曾發出命令，要求官方關閉和刪除共6,900處網站，本次的131個就是其中的一小部份。
面對政府的強勢和威脅，臉書總部至今仍不願發表任何回應。實際上，在去年臉書就曾遵照政府命令，強制刪除了50多個涉嫌侵犯王室法規的網站連結，畢竟對於公司而言，泰國的市場和商業前景是他們所真正追求的目標，已在當地打下良好基礎的臉書，應不會為此和泰國政府撕破臉才是。
(中時電子報)
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