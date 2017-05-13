林佳龍：政府首長隨時都在面對人民的公投

台中市長林佳龍分享民主決策與創新治理經驗 ，盼強化市府行動力。（盧金足攝）

「政府首長隨時都在面對人民的公投！」台中市長林佳龍表示，全球化與資訊匯流考驗政府回應及治理能力，他以3大領導哲學與4大施政價值做為施政及分配資源的方針，也分享許多施政觀念與案例，向團隊強調「好的領導者必須善用外在環境，引導內部組織的改革！」希望在這樣的努力下，讓市府團隊行動力向上提升。

林佳龍以「民主決策與創新治理」為題進行專題演講，全市府各局處首長、區長、單位主管共約500人與會。

資訊革命與網路時代的到來，使得當前民主治理所面對的環境與過去有很大的不同，林佳龍說，政治菁英不再壟斷權力，冰山底下有著各種不同的意見，而且議題擴散的範圍與速度，透過臉書、LINE等社群媒體，可說是跨越國境、24小時沒有時差，這也考驗政府回應及治理的能力，才能讓人民的生活能夠過得更好。

面對挑戰，如何讓好的政府治理成為可能？他認為，好的領導者必須善用外在環境，引導內部組織的改革，領導者並不是自己向前走100步，然後回頭說，「你們怎麼只走1步？」而是帶領團隊扎扎實實的向前走完1步。而且，一個人再怎麼厲害，一天也只有24小時可用，如何領導市府同仁朝向共同目標，是施政成敗的關鍵。

林佳龍提出「領導與創新治理」的決策與治理模式，政府決策必須設定目標及管理議題，同時充分授權、以身作則行動，並且建立扁平化、能夠快速反應的團隊；在政策推動上，也應充分與各界溝通、慎選溝通對象，並且以創新強化治理，包括帶入社會投資精神、鼓勵公私協力、重視均衡發展、跨域治理及改變中央地方關係等不同的創新治理元素。

他舉「以人為本」為市府的城市發展策略，並以「願景領導、行動領導、服務領導」3大領導哲學以及「縮短城鄉差距、照顧社會弱勢、社會投資創新、行政效能革新」4大施政價值，來指導政策及分配資源。

由於有清楚設定目標，上任兩年多後，「大台中123」政策已成為區域計畫，台中市有了這個骨幹，自然生出血肉，同時提出2025台中好生活旗艦計畫，整合出便捷、健康、美麗、智慧、希望台中5大面向、13項計畫。

他以1999市民服務專線為例，市府將原派遣人力改為約聘，改善服務人員的福利與環境，同時成立LINE群組、流通新的市政資訊及政策，成為市府「偵測雷達」，帶動行動革新；舊城新生、大車站計畫與綠空鐵道計畫，要以TOD發展台中火車站區，建構大眾運輸立體廊道，同時結合綠空鐵道，串連文化觀光景點，帶動舊城區的整體發展。

另外，社會福利必須有社會投資的概念，「托育一條龍」政策不但發展平價托育市場，創造就業機會，又能促進婦女勞動參與率，實施迄今已創造2千多個幼教師及保母的托育工作，0到6歲受益的幼童超過7萬名，未來也希望中央可以採行。

他強調對和平區的重視，每半年一次的「和平專案」，就是要徹底解決和平區長期存在的問題；還有推廣技職再造與產學合作、愛鄰守護隊、食物銀行、智慧城市等多項成功政策，以及推動「中彰投苗區域聯合治理」，跨縣市、跨議題、跨黨派，強化中部區域治理，已達成141項合作議題，成果豐碩。

目前台中處於大建設時期，中央前瞻基礎建設計畫中，已優先納入大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸彰化等3項軌道建設，總建設經費1,912.59億元，市府將把握建設契機，積極與中央協商，接下來也有2018世界花卉博覽會、2019東亞青年運動會、2020世界蘭花會議等，市府也將透過這些國際活動帶動城市改造，讓台中變得更好。

(中時)