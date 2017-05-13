MLB》揮出11安、敲3轟 馬林魚還是輸

厄瑞納連續第2場優質先發，卻苦吞敗戰。(美聯社)

馬林魚前個系列賽在自家主場，慘遭近況正燙的紅雀橫掃，13日他們對戰同為難兄難弟的勇士，雖然全場打出11支安打，安打數比勇士還多1支，其中還有3發全壘打，但攻勢不連貫、僅得4分，加上投手群7上遭遇亂流，讓勇士打下6分大局，終場以4比8輸球，苦吞4連敗，若下一場再輸，就將淪國聯東區墊底。

此役兩隊先發都投得跌撞，馬林魚的厄瑞納(Jose Urena)雖繳6局失2分的優質內容，帳面上也僅在2上遭勇士捕手弗勞爾斯(Tyler Flowers)轟2分炮丟分，但事實上他第3、第4局都被攻占得點圈。勇士的弗坦維茲(Mike Foltynewicz)6局投球中，也在第2、第3局被攻占得點圈，但都能化險為夷，最後僅遭波爾(Justin Bour)轟陽春炮失1分。

1分差的比賽6局後靠牛棚決勝，此時馬林魚暫居全聯盟倒數第6、自責分率高達4.91的「火牛陣」，再度落難。7上他們推齊格勒(Brad Ziegler)接替投球，未料他面對前4名打者，僅靠對方觸擊抓下1個出局數，其他3人都站上壘包，勇士菲利普斯(Brandon Phillips)見機不可失，適時敲安替球隊斬獲2分。

這時魚軍緊急換上巴拉克勞(Kyle Barraclough)，但他沒穩到哪去，一上場就投保送，雖飆K抓到第2個出局數，但他竟出現投手犯規，免費送勇士1分。接著他雖送出第2次保送，但讓A.賈西亞(Adonis Garcia)打出滾地球，沒想到三壘手狄崔(Derek Dietrich)卻發生要命失誤，讓勇士再進帳第6分。

眼看魚軍搖搖欲墜，單局第二度上場打擊的弗勞爾斯毫不留情，用2分打點的安打給魚軍最後一擊。儘管魚軍在第8、第9局，靠瑞爾謬托(J.T. Realmuto)和狄崔的全壘打追回3分，仍舊無力回天，以4分之差輸掉系列賽首戰，在主場苦吞4連敗。

(中時電子報)