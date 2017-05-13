日巡福岡賽補完首輪 盧曉晴T13落後2桿

盧曉晴打完首輪補賽並列第13。(美聯社資料照)

總獎金1億2千萬日圓的日巡(JLPGA))福岡女子公開賽，今(13日)上午進行首輪因雨未完成的補賽，補打後9洞的台灣「高球1姐」盧曉晴，揮出+2的38桿，暫以72桿(+0)並列第13，但只落後4位並列領先的日本女將酒井美紀、鈴木愛等人2桿。

首輪成績形成大混戰，4位領先者成績70桿，但領先群差1桿選手共12人，差2桿17人，差3桿多達33人，難料冠軍落入誰手。

第1天只打9洞的盧曉晴，一度以-2並列第2，但今天補打後9洞於第16、18洞吞下2個柏忌，以平標準桿退居並列第13。

台灣另3位女將蔡佩穎、劉依貞與姚宣榆成績相同，同以74桿並列第34。

(中時電子報)